İmralı tutanağı özeti komisyonda okundu: Öcalan'dan yeni çağrı

Komisyona sunulan özet metinde, ziyaretin kapsamı, görüşme koşulları ve izlenecek adımlara ilişkin başlıklar yer aldı. Üyelerin değerlendirme, not ve itirazlarının alınmasının ardından komisyonun, ortak ilkeler ile takvimlendirmeye yönelik çerçeve bir metin oluşturması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Heyetin hazırladığı tutanakta, Öcalan’ın Türk–Kürt ilişkilerine dair değerlendirmeleri, çözüm sürecine yönelik ifadeleri ve önceki açıklamalarını sürdürdüğüne dair vurguları yer aldı. Öcalan’ın, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiği, silahlı yöntemden ayrıldığını ve siyasi yöntemi benimsediğini belirttiği aktarıldı.

Öcalan'da PKK'ya çağrı: Zihinsel olarak da silahları bırakın

Görüşmede üyeler tarafından, şehit ailelerinin hassasiyetleri, silah bırakma çağrıları, Suriye ve Irak sahasındaki durum, SDG’nin 10 Mart mutabakatı ve PKK’nın eylemlerine dair sorular yöneltildi. Öcalan’ın, “sürecin başarıya ulaşması için tüm gayretini ortaya koyduğunu” ifade ettiği, Tutanakta aktarılan bilgilere göre Abdullah Öcalan, bu eleştiriler karşısında “yalnızca eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahların bırakılması gerektiğini” dile getirdi.

Suriye sahası için yeni açıklama yapılmalı

Görüşmede heyet üyeleri, Zap Bölgesi’nin boşaltılması sırasında örgüt mensuplarının silahlı görüntülerinin kamuoyunda tepkiye yol açtığını, bu konuda yapılan çağrılara PKK’nın tam olarak uymadığının görüldüğünü iletti. Ayrıca Suriye’de SDG’nin 10 Mart mutabakatına bağlı kalmasının önemine işaret edilerek, Öcalan’dan Suriye sahasına ilişkin yeni bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.