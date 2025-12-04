İmralı ziyareti sonrası komisyon toplanıyor: Gündemdeki maddeler ne? Komisyonda bugün ne konuşulacak?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 19. toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Komisyonun bir önceki buluşması, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yapılmıştı.

21 Kasım’daki toplantıda alınan karar doğrultusunda, 24 Kasım’da AK Parti'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyet, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a İmralı’da bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İmralı heyeti komisyona bilgi verecek

Heyetin İmralı’ya yaptığı bu ziyaretin ardından toplanacak komisyonun, üyeleri bu konuda bilgilendirmesi bekleniyor.

Bu süreçte komisyonun AK Parti'li üyeleri hazırlıkları sürdürmek için bir araya gelirken, MHP’li milletvekilleri ise partisinin yaklaşımını yansıtan “Terörsüz Türkiye” başlıklı raporunu tamamladı.

Komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un başkanlığında yarın saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda 19. toplantısını yapacak.