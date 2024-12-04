İmralı ziyareti sürecinde son durum: İsimler netleşiyor! Adalet Bakanlığı’ndan 'yeşil ışık' sinyali

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçen haftaki grup toplantısında yaptığı “DEM Parti İmralı ile yüz yüze görüşsün” çağrısı, Adalet Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Bakanlık ve AKP Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre, İmralı ziyareti için izin verilmesi yönünde “bir pürüz olmadığı” ifade ediliyor. Ancak ziyarette yer alacak heyet üyeleri konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, DEM Parti’nin başvurusunun değerlendirildiğini ve makul bir sürede yanıt verileceğini belirtti. Bakanlık, heyette yer alacak isimler konusunda deneyim ve çözüm sürecindeki birikim gibi kriterleri göz önünde bulunduruyor.

Heyet için öne çıkan isimler arasında, çözüm sürecinde İmralı heyetinde görev alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık yer alıyor. Abdullah Öcalan’ın da önceki süreçlerde Buldan ve Önder’in yer almasını tercih ettiği biliniyor.

"Önemli olan Öcalan’ın mesajı"

DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın İmralı ziyareti için yaptığı başvuruya henüz yanıt verilmezken, parti yönetimi, isimler konusunda herhangi bir itirazlarının olmadığını vurguluyor. DEM Parti yetkilileri, “Kimin gideceğinden çok, Öcalan’ın vereceği mesajın önem taşıdığını” belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan haberde İmralı için yapılan başvuruları da inceleyen Adalet Bakanlığı'nın Bakırhan ve Hatimoğulları yerine DEM Partili milletvekilleri içinden farklı isimlerden oluşan bir heyete izin vermeye hazırlandığı belirtildi.

Ömer Öcalan’ın 23 Ekim’de yaptığı ziyaretin ardından Abdullah Öcalan’ın “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa süreci şiddetten hukuki ve siyasi zemine taşıyacak güce sahibim” mesajı gündem yaratmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın izin sürecini yakında tamamlaması beklenirken, İmralı ziyareti için heyette yer alacak isimlerin belirlenmesiyle birlikte görüşmelerin başlayacağı öngörülüyor.