İmralı Cezaevi'nden yeni bir görüntü paylaşıldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik bir mesaj hazırlığında olduğu belirtilen Abdullah Öcalan'ın, bu kez sesli ve görüntülü bir açıklama yapması bekleniyor.

Öcalan'ın mesajında, daha önce 'fesih' çağrısında bulunduğu PKK ve bağlı gruplara bu kez "Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın" çağrısı yapacağı ifade ediliyor.

Söz konusu görüntüde, Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde bulunan diğer hükümlülerle birlikte olduğu görülüyor. Fotoğrafın, yapılması planlanan çağrı öncesinde kamuoyuna yansıdığı bildirildi.

Öcalan ve İmralı Heyeti ile altıncı görüşmesini gerçekleştirdi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı Heyeti ile altıncı görüşmesini gerçekleştirdiği belirtilen Öcalan'ın, bu görüşmede sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir komisyonun barış ve çözüm sürecinde önemli rol oynayacağını dile getirdiği aktarıldı.