İmza atıldı, İFM yönetmeliği yürürlüğe girdi

Türkiye Yüzyılının vizyon projesi İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp 7 Temmuz 2023 Cuma günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte, İstanbul Finans Merkezi içinde yer alan ilgili tüm birimlerin kiralanması, yeni katılımcıların kabulü, İFM donatılarının işletilmesi, güvenlik, bakım, onarım ve aidat gibi unsurların tamamı İstanbul Finans Merkezi A.Ş tarafından 20 yıllığına yönetilecek. Yönetmelik ayrıca İFM’nin yönetilmesi, işletilmesi, katılımcı belgesi verilmesi ve tek durak büronun işleyişine yönelik usul ve esasları da belirliyor.