İnan Güney kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney neden gözaltına alındı?

Bu sabah Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Güney ve 35 kişi hakkında 'Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Bu gelişme sonrası vatandaşlar "İnan Güney kimdir", "Güney neden gözaltına alındı" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı suçlamasıyla, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli gözlatına alındı.

İnan Güney kimdir?

İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailenin, Beyoğlu Belediyesi emekçisi bir babanın evladı olarak Örnektepe'de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, "Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı tez üzerinde çalıştı.

Güney, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 yıl aradan sonra ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kazandıran isim olarak siyaset gündemine oturmuştu.