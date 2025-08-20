İnan Kıraç dosyasında yeni gelişme: Eski eşi ve çalışanlara iddianame

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı İnan Kıraç’ın eski eşi Ayşegül Alangoya ve çalışanları hakkında “hürriyetten yoksun kılma” ve “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Habertürk'te yer alan habere göre iddianamede, demans hastalığı nedeniyle ayırt etme gücüne sahip olmayan Kıraç’ın, Alangoya’nın talimatıyla yardımcıları tarafından 23 Mayıs 2025’te Koç Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu işlemleri tamamlanmadan çıkarıldığı ve izinsiz şekilde ikametine götürüldüğü öne sürüldü.

İpek Kıraç’ın başvurusu üzerine görülen davada, Alangoya ile Kıraç’ın evliliği iptal edilmişti. Adli Tıp raporlarına göre, evlilik tarihinde Kıraç’ın fiil ehliyetine sahip olmadığı, demans teşhisi nedeniyle davranışlarını yönlendiremeyecek durumda olduğu belirtildi. Bunun üzerine Mart 2025’te Kıraç’a vasi atanmıştı.

Eziyet ve tedavi ihmal iddiaları

Savcılık, Alangoya’nın Kıraç’ın hastalığını kabullenmeyerek tedavi sürecini engellediğini, sağlık personelinin eve alınmadığını, ayrıca Kıraç’ın farklı tarihlerde Antalya ve Bodrum’a karayoluyla götürülmesinin “hürriyetten yoksun kılma” suçunu oluşturduğunu vurguladı. Ancak uzun yolculukların tek başına “sistematik eziyet” sayılmayacağı da iddianamede yer aldı.

Suçlamalar ve yargılama talebi

Tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve bilirkişi raporlarına dayandırılan iddianamede, Alangoya ile birlikte bazı çalışanların cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca, Kıraç’ın şeker hastası olmasına rağmen tatlı verilmesi ve gerekli tıbbi kontrollerin yaptırılmamasının da aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali olduğu kaydedildi.