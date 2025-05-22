İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliği sonrası sular durulmuyor. Kızı İpek Kıraç’ın evliliğin iptaline dair açtığı davada Adli Tıp Kurumu’nun muayenesinden geçen İnan Kıraç’ın demans hastası olduğu tespit edilmişti.

Mahkeme İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i vasi olarak atarken Emine Alangoya bu durumdan rahatsız olduğu belirtilmişti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde Emine Alangoya ile birlikte Kartal'da bulunan Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen İnan Kıraç burada bir sağlık raporu almak için başvuruda bulundu.

Bu hafta içerisinde polislerin İnan Kıraç’ı teslim alıp Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole götürmeleri gerekiyordu. İddiaya göre Emine Alangoya'nın engellemesi sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

Polislerle tartışmıştı

Vasi olarak atanan Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, çiftin Kartal'daki devlet hastanesinde olduğunu öğrenince mahkeme kararının yerine getirilmesi için polis ile birlikte İnan Kıraç'ın bulundugu hastaneye gittiklerinde Emine Alangoya’nın şiddetli itirazıyla karşılaşınca tartışma yaşanmıştı.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırdı

Taraflar arasında tartışma büyürken polis olaylara müdahale etti. Günün sonunda İnan Kıraç ve vasileri polis eşliğinde ayrılarak Koç Üniversite Hastanesi’ne götürüldü.

Gün içerisinde Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdığı iddia edildi. Emine Alangoya yardım edenlerin ise İnan Kıraç'ın şoförü ve yardımcısı olduğu iddia edildi.

Hastane yönetimi: Kaçırıldı iddiası asılsız

İnan Kıraç'ın kaçırıldı iddiası üzerine hastane yönetiminden açıklama geldi. Hastane yönetimi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.