Koç Ailesi'nin damadı ve Kıraça Holding'in kurucusu İnan Kıraç, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada "İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, kariyeri nedir?" soruları gündeme geldi.

İş dünyasındaki yolculuğu

1961 yılında Koç Holding'e bağlı Ormak A.Ş.'de iş hayatına adım atan Kıraç, zamanla holdingin çeşitli kademelerinde görev aldı. Otomotiv sektöründeki çalışmalarıyla öne çıkan Kıraç, 1984'te Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı oldu. Bu süreçte Tofaş ve Ford Otosan gibi şirketlerin gelişiminde kritik rol üstlendi.

1997'de Koç Holding İcra Komitesi Başkanlığı'na getirilen İnan Kıraç, 1999 yılında emekli olana dek holdingin büyüme ve stratejik yönelimlerine katkı sundu.

Eğitim ve kültüre katkıları

İnan Kıraç, yalnızca iş dünyasındaki çalışmalarıyla değil, eğitim ve kültür alanındaki katkılarıyla da tanınıyor. Eşi Suna Kıraç ile birlikte kurduğu Suna ve İnan Kıraç Vakfı aracılığıyla pek çok projeye destek verdi. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi gibi önemli kurumlar da bu vakıf sayesinde hayata geçirildi.

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak anılan Kıraç, yalnızca Koç Holding'e değil, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel gelişimine de uzun yıllar boyunca önemli katkılar sağladı.