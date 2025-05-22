İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar?

İnan Kıraç, iş hayatına 1961 yılında Koç Holding'e bağlı Ormak A.Ş.’de başladı. Zamanla Koç Holding’in çeşitli kademelerinde görev aldı ve özellikle otomotiv sektöründeki başarılarıyla dikkat çekti. 1984 yılında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olan Kıraç, Tofaş, Ford Otosan gibi şirketlerin gelişiminde kilit rol oynadı.

1997 yılında Koç Holding İcra Komitesi Başkanlığı’na getirilen İnan Kıraç, 1999 yılında emekli olana dek holdingin büyüme stratejilerine yön verdi.

İnan Kıraç, sadece iş dünyasında değil, eğitim ve kültür alanındaki katkılarıyla da tanınır. Eşi Suna Kıraç ile birlikte kurduğu Suna ve İnan Kıraç Vakfı aracılığıyla özellikle eğitim, kültür ve sanat alanında birçok projeye destek vermiştir. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera Müzesi gibi önemli kültürel kurumlar bu vakıf tarafından kurulmuştur.

İnan Kıraç, Türk iş dünyasının öncü isimlerinden biri olarak uzun yıllar boyunca sadece Koç Holding'e değil, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel gelişimine de önemli katkılar sunmuştur.