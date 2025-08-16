İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki buzlar eridi: Kıraç ailesinin yeni gündemi davalar

Kıraça Holding kurucusu İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki küslük sona erdi.

Uzun süredir gergin günler yaşanan Kıraç ailesinde ilk adımın İpek Kıraç'tan geldiği belirtildi. İpek Kıraç, kırgınlıkları bir kenara bırakarak babasıyla yeniden iletişim kurdu.

Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın haberine göre; Galatasaray Lisesi camiasının önde gelen isimleri de “mektebe” tarihin en büyük katkılarını yapan ağabeyleri İnan Kıraç’ın yardımına koşup, sürecin normalleşmesine katkı yaptılar.

Geçen Kurban Bayramı’nda yaşanan ilk iletişimin ardından İpek Kıraç'ın hemen her gün babasını ziyaret ettiği, gidemeği günlerde ise İnan Kıraç'ın kızını telefonla aradığı belirtiliyor.

Velaket ücreti gündemde

Ancak İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğin iptali davasında, 2 genç vasinin atanmasıyla birlikte İnan Kıraç, mal varlığı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değil. Kanun uyarınca vasiler, hem İnan Kıraç’ın menfaatlerini korumak hem de mevcut hukuki davalarda onun adına hareket etmekle görevlendirildi.

İnan Kıraç’ın vasilerinin, süren davaların vekâletini Çorum Barosu’na kayıtlı avukat Eşref Kaya’ya verdikleri ve vekalet ücreti için ilk aşamada 128 milyon TL avans öngördüğü ortaya çıktı. Medyaya yansıyan haberlerde, süren davaların maddi büyüklüğünün 3.2 milyar TL olduğu ileri sürüldü. Bu rakamın yüzde 4’üne denk gelen 128 milyon TL’nin sadece “avans” olması büyük tartışma yarattı.

Bu gelişme üzerine İpek Kıraç, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir talebinde bulunarak, 128 milyon TL’nin ödenip ödenmediğinin tespiti, ödendiyse de bu tutarın vesayet hesabına iade edilmesi, ödenmemişse ödemenin engellenmesi için geçici tedbir kararı verilmesini istedi.

Bu gelişmelerle baba-kız arasındaki buzlar eridi. Ancak aile içindeki denge sağlanmışken, hukuki açıdan sürecin uzun sürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Baba-kız arasında, gerginlik İnan Kıraç’ın merhum eşi Suna Kıraç’ın mal varlığını İpek Kıraç'a bırakmasının ardından İnan Kıraç'ın iki yıl sonra vasiyetnamenin iptali için dava açmasıyla başlamıştı.

Bu gerginlik İnan Kıraç'ın Koç Grubu’nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile evlenmesiyle daha da büyümüştü. İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu raporu, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığını belirtmişti.

Mahkeme, bu rapor doğrultusunda Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’i vasi olarak görevlendirdi ve evliliğin iptaline karar verdi.