İnan Kıraç'a sahte rapor iddiası! Kızı İpek Kıraç evliliğin iptali için dava açtı

İki hafta önce 87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlenmişti. Emine Alangoya, 52 yıl boyunca Koç Holding’in muhasebe müdürü olarak çalışmıştı. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ise babasının istismar edildiğini savunarak evliliğe karşı çıkmıştı.

İpek Kıraç'tan evliliğin iptali için dava

Babasına vasi atanması için mahkemeye başvuracağını açıklayan İpek Kıvanç, harekete geçti. Toygun Atilla'nın haberine göre İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

Evlilik için alınan 'rapor sahte' iddiası

Dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını belirten İpek Kıraç, evlilik öncesi alınan raporun da düzmece olduğunu iddia etti. Raporun verildiği tarihte İnan Kıraç’ın hastaneye gidip gitmediğinin tespitinin yapılmasını, kamera görüntülerinin incelenmesini ve HTS kayıtlarının tespitini istedi.

İnan Kıraç ile Emine Alangoya 20 Aralık 2024’te gizlice evlenmişti. Bu evlilik 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın dördüncü, 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın ise üçüncü evliliği olmuştu.