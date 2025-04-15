İnan Kıraç'a verilen demans raporunun ayrıntılarına ulaşıldı

İş insanı, ünlü sanayici İnan Kıraç'a Adli Tıp Kurumu tarafından verilen demans raporunun ayrıntılarına ulaşıldı.

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlenmesinin ardından evliliğin iptali için dava açmış, dava dilekçesinde babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını, evlilik öncesi alınan raporun da sahte olduğunu kaydetmişti.

İpek Kıraç ayrıca, 87 yaşındaki babasına vasi atanması için mahkemeye başvurmuştu.

İpek Kıraç'ın talebi üzerine mahkeme muayene için İnan Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etmişti.

Yapılan muayenenin ardından ise Kıraç'a "demans" teşhisi konmuş, mahkeme tarafından vasi atanmıştı.

Raporun ayrıntıları

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İnan Kıraç için oluşturulan Adli Tıp Kurumu raporunun ayrıntılarına ulaşıldı.

Raporda, İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer aldı. Raporun sonuç bölümünde ise

"26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan "Demans" denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iredesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı" ifadeleri yer aldı.

Mezun olduğu okulu bilemedi

Raporda, İnan Kıraç'a kızıyla mahkeme süreciyle ilgili soru sorulduğunda "Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini" ifade ettiği belirtildi.

Raporda, Galatasaray Lisesi'nin ardından Londra'da City College of Business'ten mezun olan İnan Kıraç'ın hangi üniversiteden mezun olduğu şeklindeki soruya, "Fransa'da Galatatek Üniversitesi hayvan bakımı ile ilgili bölümden mezun olduğu" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

İnan Kıraç'ın dikkat çeken ifadeleri

Raporda, dikkat çeken diğer ifadeler ise şöyle sıralandı:

* İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi.



* O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi



* Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı.



* Saat çizip rakamları yerleştiremedi.



* Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi.



* Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi.



* Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi.



* Muayene sırasında ara ara, "Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim" şeklinde kendini açıklamaya çalıştığı da heyet tarafından rapora not düşüldü.

Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtılan dava ise 27 Mayıs'ta görülecek.