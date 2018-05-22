İnce: Ağustos'ta fındık 15 lira, isteyen alır, istemeyen almaz

22 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Düzce Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

İnce, "ABD'deki lobi şirketlerine kaç para ödedin? O paranın içindeki şirkette Netenyahu'nun partisine üye olan var mı? Sorularım gayet açık ve net. Çünkü devlet yönetimi incelik ister. Bundan da anlamadıysan 24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Ha, bundan da anlamazsan, 24 Haziran'dan sonra ince ayar yapacağız" dedi.

"Ağustos'ta fındık 15 lira. İsteyen alır, istemeyen almaz" vaadinde bulunan İnce, "Kalırsa devlet alacak. Bu Türkiye'de 6 milyon insanı ilgilendiriyor. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Orman köylüsünü, köylüyü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.