İnce: Çiftçiye mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz

13 Mayıs 2018

Manisa'da halka seslenen cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce çiftçiye mazot vaadinde bulundu.

İnce yaptığı konuşmada, "Yarın Dünya Çiftçiler Günü. AKP 2006 yılında bir kanun çıkardı. Devlet milli gelirinin yüzde 1'ini tarımı geliştirmeye harcar. 30 milyar yapıyor bu. Bunun yarısını bile vermemiş. Türkiye Cumhuriyeti çiftçisine borçludur. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye olan borcu ödeyeceğim. Çiftçi üretmezse, saman alırsın, bezelye alırsın. En fazla zeytin ağacı Manisa'da. Ama geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. 90 bin aile çekirdeksiz üzüm yetiştiriyor. Size söz üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Mazotu 3-3,5 lira arasında vereceğiz. Çiftçinin mazotu ucuz olacak. Borçlarını yeniden yapılandıracağız." ifadelerini kullandı.