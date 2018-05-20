İnce: WikiPedia'yı açıp, Passolig'i kaldıracağım

20 Mayıs 2018

Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Adana'nın plakası kaç? 01, Muharrem İnce'nin in oy pusulasında sıralaması kaç? 1. Hemşehrim Adana” diyerek mitinge katılanları selamladı.

Seçim vaatlerinden bahseden İnce, çiftçiye mazotun 3 liradan verileceğini, öğretmen, astsubay, polis, uzman çavuşların sorunlarını çözeceklerini ve 352 bin otizmli çocuğun eğitim sorununu çözeceğini dile getirdi. İnce, AK Parti döneminde Adana'da var olan icra dairesi sayısının 10'dan 14'e yükseldiğini ifade etti.

Dış politikaya ilişkin de yapacaklarını anlatan İnce, ABD ile problemlerin çözüleceğini, Suriye'ye ise büyükelçi göndereceklerini, orada yapılacak yeni bir seçim ve anayasayla barışın sağlanacağını söyledi.

Eğitim sistemiyle ilgili de konuşan İnce, ülkücü, muhafazakar, Kürt tabanıyla istişare edip 1 yıl içerisinde uzlaşmacı bir eğitim sistemi ortaya koyacaklarını anlattı.

Türkiye'nin dış ticaret açığının 95 milyar dolar, cari açığının 55 milyar dolar, cari açığının yüzde 10 ve gençlerde işsizlik oranının yüzde 20 olduğunu belirten İnce, Türkiye'nin hukuk devleti olmasıyla ve israf ekonomisi yerine insaf ekonomisiyle bu sorunların çözüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, ezan okunması üzerine bir süre konuşmasına ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından konuşmaya devam eden İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 300 araç, 3 bin korumayla da gezmeyeceğini söyledi. Gençlere seslenen İnce, “WikiPedia'yı açacağız. Özgürce tweet atacaksınız. İsterseniz cumhurbaşkanını da eleştireceksiniz, serbest. Ya ne demek cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Dünyada önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Robot koordinatörlüğü olacak. Örneğin yeni bir meslek. Sizle bunları gerçekleştireceğiz. Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan gencinin önüne geçireceğim sizi. Passolig'i kaldıracağım. İki işe yarıyor Passolig. Bir yandaşa para sağlıyor, iki insanları fişliyorlar. Yani Erdoğan stadyuma girdiğinde onu yuhalayamayacaklar. Polisiye tedbir oluyor. Buna gerek yok. Sen insanları fişleyip beni yuhalamasınlar diyeceğine memleketi düzgün yönet, sorunları çöz, yuhalayacaklarına alkışlasınlar” dedi.

Muharrem İnce, Türkiye'nin ürettiği televizyonlardan 10 euro, otomobillerden ise 100 euro kazandığını aktararak, “Avare kasnak gibi boşa çalışıyoruz, çünkü Türkiye'nin markası yok. Türkiye'nin markası yok, çünkü Türkiye'nin tasarımı yok, çünkü Türkiye'nin teknolojisi yok. Tekstilde de böyle fason çalışıyoruz, beyaz eşyada da, otomobilde de. Şimdi ne yapmamız lazım? Gençler beni iyi dinleyin, bu ülkeyi sizinle birlikte kalkındıracağız. Bizim marka oluşturmamız lazım. Tasarım yapmamız lazım. Marka, tasarım, teknoloji. Peki bunu yaparken nasıl yapacağız? İyi eğitim alacağız. Onun için her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksul geçiririz. Siyasetçi gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesli düşünür. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum. Tasarım, teknoloji, marka. Anlaştık mı? Sloganımız da şu olsun; 'Markada olamazsan arkada olursun.' Meydanlarda kavga etmek yok, geleceği konuşacağız. Enerji lazım. Enerjiyi nereden bulacağız? Nükleer enerjiden mi? Hayır. Güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden. Şu anda 100 birim tüketiyorsak, 100 birim tüketiyoruz. Güneş enerjisinin tüm potansiyelini kullanmış olsak 130 üretebiliyoruz. 30 da artıyor, satabilir fakat güneş enerjisinde sorun var, onu depolamak zor, bataryası zor. Bu ülkenin gençlerini yurt dışına güneş enerjisi konusunda uzman olmaları için göndereceğim” ifadelerini kullandı.

İnce, konuşmasının ardından mitinge katılanlarla 'selfie' çekerek mitingini tamamladı.

Kaynak: İHA