İncel ne demek? İncel terörü ya da incel şiddeti nedir?

Sosyal medya ilişkiler üzerindeki hâkimiyetini artırırken, bir grubu da daha yalnız ve içine kapanık hale getiriyor.

Sosyal hayatı olmayan ve bilgisayar başında zaman geçiren kişiler giderek dışlanmış hissediyor.

İncel ne demek?

İncel kavramı da daha çok bu yalnızlık ve dışlanmışlık hissinden besleniyor. Hayatı boyunca karşı cinsle bir yakınlık kurmamış, saplantılı ve nefret dolu erkekler incel olarak tanımlanıyor.

İncel terörü büyüyor

İnceller özellikle karşı cinse yönelik nefret söylemleri, aşırı uç düşünceleri ve şiddet eğilimleri ile biliniyor. Sosyal medyada karşı cinsi hedef göstererek, aşağılama ya da küçük düşürme yoluna gidiyorlar. İncel terörü ya da incel şiddeti olarak ifade edilen bu durum giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.

İki genç kızı canice katleden Semih Çelik'in de bir incel olduğu iddia ediliyor.