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İncirlik Üssü'ne drone düştü

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde düşen drone, polisler tarafından incelemeye alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.