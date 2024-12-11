İndirim kampanyalarından yararlanayım derken dolandırıldı

Ankara'da yaşayan Göksel Tuzcu, Kasım ayı indirim fırsatlarından yararlanıp uygun fiyata çamaşır makinesi satın almak için internetten sipariş verdi. Ürünün bedeli olan 15 bin 381 lirayı firmaya ait banka hesabına aktardığı halde çamaşır makinesi eline ulaşmayan Tuzcu, adı geçen şirketle hiçbir şekilde iletişim kuramayınca dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nitelikli dolandırıcılık

Tuzcu, ücretini ödediği siparişinin durumunu öğrenmek için internet sitesine girdiğinde, siparişinin iptal edildiğini gördü. Firmanın internet adresine e-posta göndererek durumu sorgulayan Tuzcu hiçbir yanıt alamaması üzerine dolandırıldığını anlayıp hukuki süreç başlattı.

Türkiye genelinde yüzlerce kişinin aynı durumdan mağdur olduğunu söyleyen Tuzcu, ödemeyi gerçekleştirdikten sonra firmanın iletişim adreslerine de ulaşamadığını ifade etti ve firmanın Ankara Ticaret Odası kayıtlarında adresi bulunduğunu ancak verilen adrese gidildiğinde böyle bir firmanın olmadığını öğrendiğini anlattı.

"Bizim düştüğümüz hataya başkaları düşmesin!"

Tuzcu, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ankara savcılığına suç duyurusunda bulundum. Benim gibi birçok kişi de bu başvuruyu yapmıştır. Mağdurlar olarak WhatsApp grubu kurduk. Ayrıca internet sitesi incelendiğinde bir dolandırıcılık sitesi olduğu mutlaka anlaşılacaktır. Konunun araştırılarak firmanın kaydının silinmesini ve internet sitesinin kapatılmasını istiyoruz. Bizim düştüğümüz hataya başkaları düşmesin. Başka kimse mağdur olmasın."