İndirimi duyan geldi: Ankara'da uygun fiyatlı mağazanın açılışında izdiham
Ankara'da Mamak ve Sincan'da iki teknoloji mağazası bugün açılış yaptı. İlk gün olması nedeniyle uygun fiyatla satış yapan mağazada izdiham yaşandı. Vatandaşlar ürünleri satın alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Haber Merkezi
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Ankara'nın Mamak ve Sincan ilçelerinde aynı firmaya ait olan iki teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı.
İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarışarak, ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.