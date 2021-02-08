İndirimli ürün vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 2 tutuklama

Beşiktaş'ta, indirimli ürün satma vaadiyle 37 kişiden topladıkları 5 milyon 700 bin lira sipariş parasıyla kaçma teşebbüsünde bulundukları tespit edilen 2 şüpheli "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta iş yerleri bulunan E.K. ve kız arkadaşı H.A., bir internet sitesinden indirimli altın ve çeşitli ürünler aldıklarını söyledikleri müşterilerine bunları satmaya başladı. İddiaya göre 15-10 gün boyunca indirimli ürünleri satan şüpheliler, müşterilerin güvenini kazandıktan sonra 37 kişiden 5 milyon 700 bin lira sipariş parası topladı.

E.K. ve kız arkadaşı H.A.'dan bir süre haber alamayan 37 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin 30 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'ya kaçtıklarını, ülkeye alınmadıkları için yurda döndüklerini öğrenen bazı mağdurların havalimanında toplandıklarını, şüphelilerin havalimanından taksiyle kaçtıklarını belirledi.

Şüpheli E.K. ve kız arkadaşı H.A.'nın başkasına ait kimlikle bir otele giriş yaptıklarını tespit eden polis, 3 Şubat'ta otele düzenlediği baskınla 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 8 bin 300 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 37 kişiden yaklaşık 5 milyon 700 bin lira topladıkları belirlendi. Mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.