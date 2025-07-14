İnegöl Belediyesi’nden işletmelere hibe ve destek rehberliği

İnegöl Belediyesi, üretimin merkezi İnegöl’de faaliyet gösteren işletmelere yönelik maddi destek fırsatlarını yakından takip ederek iş dünyasına rehberlik edinecek yeni bir proje hayata geçiriyor.

İnegöl Belediyesi, bünyesindeki Ar-Ge Müdürlüğü ile Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve çeşitli bakanlıkların destek programları başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki tüm hibe ve proje çağrılarını işletmeler adına izleyecek yeni bir proje ile şehrin gelişimine katkı sunuyor. Üretim merkezi İnegöl’de, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından hayata geçirilen bu girişim sayesinde, firmaların üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi, istihdamın güçlendirilmesi ve İnegöl’ün ekonomik büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Süreç İnegöl Belediyesi tarafından takip edilecek

AR-Ge Müdürlüğü, yazım sürecinden başvuruya kadar tüm aşamalarda işletmelere destek sağlarken; iletişim bilgilerini paylaşan firmalara güncel hibe çağrıları hakkında doğrudan bilgilendirme yapılacak. Sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve girişimciler; Avrupa Birliği Proje Destekleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve Bakanlık destek çağrılarına dair tüm gelişmeleri İnegöl Belediyesi aracılığıyla takip edebilecek.

"İnegöl, Türkiye’nin 18. büyük ekonomisine sahip"

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Taban, şehrin aynı zamanda Türkiye’nin 18. büyük ekonomisine sahip olduğuna dikkat çekerek, bu potansiyeli daha da ileriye taşımak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. İstihdama katkı sunmak ve işgücü oranlarını artırmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Taban, “İnegöl’ün ekonomik gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Proje fikri olan veya hibe programlarına başvurmak isteyen tüm firmaların form dondurmasının ardından Detaylı bilgi ve başvuru için İnegöl Belediyesi hizmet kapısının internet adresi ve ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden Ar-Ge Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerekiyor.