İnegöl'de 50 dönüm buğday ekili tarlada yangın

İnegöl OSB'de bulunan 50 dönüm buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü.



Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 40 dönüm alandaki ekili buğday yanarak zarar gördü. Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattılar.