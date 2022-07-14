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İnegöl'de 50 dönüm buğday ekili tarlada yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu tarlanın büyük kısmında zarar oluştu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İnegöl OSB'de bulunan 50 dönüm buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü.

Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 40 dönüm alandaki ekili buğday yanarak zarar gördü. Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattılar.

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