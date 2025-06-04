İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Cezaevlerinde tahliyeler başladı

Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklikler içeren ve kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesine ilişkin süreç başlamış oldu.

19 bin 800 kişiye tahliye yolu açıldı

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.

Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak. Yasayla, kanutta infaz uygulamasının kapsamı da genişletiliyor.

Hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yanlız idame ettiremeyecek ve "toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen" mahkumların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek.

Ancak ağırlaştırımış müebbet hapis cezası alan kişiler bu haktan yararlanamayacak.

Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar olacak.

70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak.

80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.

Yasayla, kasten yaralama suçuna verilecek hapis cezasının alt sınırı bir yıldan, bir buçuk yıla çıkıyor.

Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara uygulacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltiliyor

İki yılın altında hapis cezası alanlar mutlaka cezaevine girecek.

Bu ceza en az 5 gün olacak.

8 Madde çıkarıldı

30 madddelik yasa teklifinde muhalefetin itiraz ettiği 8 madde ise Genel Kurul'da verilen önergelerle teklif metninden çıkarıldı.

Bunlardan bir tanesi ses ve gaz fişeği atabilenler de dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde.

Diğeri ise bir kişinin aracının önünü kesene ya da durdurana bir yıldan 3 yıla kadar hapis verilmesine yönelik düzenleme..

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesini nitelikli hal kapsamına alınmasını öngören düzenleme de metinden çıkarılan maddeler arasında yer alıyor..

Bakan Tunç: Hayırlı olsun

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Paketin kanunlaşma sürecinde emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine, milletvekillerine, Bakanlık yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."