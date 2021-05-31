'İnfaz paketi' komisyondan geçti: 3 partiden muhalefet şerhi

“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti ve MHP oylarıyla Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif ile 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya verilen adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün cezası, eşi de cezaevindeyse veya ölmüş ise çocuğu 15 yaşını doldurana kadar ertelenecek.

Terör suçları ile örgüt suçlarından mahkum olan, “tehlikeli halde bulunan” ya da “dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği” değerlendirilen hükümlülerin ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeler, kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar yoluyla kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya dahil edilmemişse en geç bir yıl sonunda silinecek.

Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasında cumhuriyet başsavcılıkları sorumlu olacak. Buna göre; Cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcılarının kararlarının kanuna uygunluğunu denetlemede “görevli ve yetkili” olacak.

3 parti muhalefet şerhi koydu

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek teklife CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi koydu.

CHP, HDP ve İYİ Parti, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11 maddelik infaz paketine, 'yargılamada siyasi etkiyi artıracağı' gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. Üç parti grubu da, başsavcıların, savcıların kararlarının kanuna uygunluğunu denetlemekle “görevli ve yetkili” hale getirilmesine itiraz etti. CHP şerhinde; “Yargıda temsil ve idari işler açısından siyasi muhataplığa en fazla açık makamlardan biri olan cumhuriyet başsavcılarına tanınan bu yetkinin, yargılamalarda siyasi etkilerin artmasını beraberinde getirmesi kaçınılmazdır” görüşüne yer verildi. HDP de, başsavcılara verilen yeni yetkiyi; “Savcı bağımsızlığının kurumsal ve şekli olarak tasfiyesi” olarak yorumladı. İYİ Parti şerhinde ise “Bu yetkinin ne şekilde kullanılacağı açık olmayıp cumhuriyet başsavcısının keyfiliğine bırakılmıştır.” denildi.