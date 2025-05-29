İnfaz paketi Meclis'te: AK Parti Grup Başkanı Güler detayları açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni bugün saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak.

Edinilen bilgilere göre infaz paketinin yalnızca hasta ve yaşlı tutuklulara yönelik düzenlemeleri içerdiği, kapsamlı bir değişiklik öngörmediği öğrenildi.

Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

* 30 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sunduk.

* Adalet Komisyonu Başkanlığı'na havale edilecek. Yarın, cumartesi ve önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması biraz sonra arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek.

* 2002'den beri birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Aksayan yönlerin iyileştirilmesi, sistemin sonuç verici çalıştırılabilmesi amacıyla kanun teklifini hayata geçirdik.

* Yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın, STK'larımızın temsilcileriyle uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz.

* Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz.

* Suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında, iyi hal durumunun güçlendirilmesi ve mahkumun cezaevi içerisindeki disiplin kurallarına ve koşullu salıverilme hükümleri içerisinde olumlu süreci de biz burada desteklemek istiyoruz.

* Bu kapsam içerisinde biz neler yaptık? Maddeleri paylaşmak istiyorum.

Teklifimizde 9 farklı kanunda değişiklik getiriyoruz.

* Teklif 30 maddeden oluşuyor.

* Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

* Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz.

* Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

* Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.

* İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz.

* Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz.

* Hastalık ve engellilikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz.

Kapsam dar, beklentiler karşılanmadı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, teklife ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelecek teklifte sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi" ifadelerini kullandı.