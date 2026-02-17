İnfaz ve koruma memuru (İKM) başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı her yıl belirli dönemlerde alım yapıyor. 2026 yılı için ise henüz başvurular başlamadı. Yüz binler tarihleri merak ederken yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek müjdeyi verdi. Özellikle infaz ve koruma memuru için başvuru yapacaklar "İKM başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.

İnfaz ve koruma memuru (İKM) başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı İKM başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Sürecin mart ayında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.