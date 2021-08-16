İngiliz bakan Wendy Morton’dan selzedelere: ‘Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerim’

Morton resmi Twitter hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında “Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ni vuran ölümcül sel felaketlerini duymaktan üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı ‘Biritsh Embassy Ankara’, İngiliz bakan Morton’un taziye mesajını ‘retweet’ ederek Türkçe olarak yineledi.

Afet risklerine kaşı mutabakat zaptı imzalanmıştı

Morton, 27-29 Haziran’da Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım operasyonları, bölgesel ve iklim değişikliği dahil küresel konulardaki iş birliği ve Türkiye-AB ve Birleşik Krallık-AB ilişkilerini ele almak amacıyla Türkiye’ye iki günlük bir ziyarette bulunmuştu. İngiliz bakan Ankara’da Anıtkabir ziyaretinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşerek afet riskinin azaltılmasında Türkiye ile ortaklık kurmak amacıyla AFAD merkezinde mutabakat zaptı imzaladıktan sonra Hatay’a geçmişti.