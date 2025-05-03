İngiliz basınına röportaj verdi! Manchester City'den ayrılacağını duyurdu: Pep Guardiola emekli mi oluyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, görev süresi sona erdiğinde teknik direktörlüğe ara vereceğini duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Guardiola geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada emeklilik planı olmadığını belirtti ancak futbola kısa süreli bir ara vereceğini söyledi. Kasım ayında Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatan tecrübeli teknik adam, bu sürenin sonunda kulüpteki 11. yılını tamamlamış olacak.

Guardiola, Sky Sports’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Ben ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Buradaki sürem bitince, ister bir, ister iki, ister üç, ister dört, ister beş yıl olsun, ara vereceğim. Emekli olmayacağım ama mola vereceğim. Demek istediğim, burada işim bitince bir mola vereceğim."

Tarihin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen 54 yaşındaki Guardiola, Barcelona ve Bayern Münih'in ardından 2016 yılında Manchester City'nin başına geçmişti. City ile Premier Lig'de şampiyonluklar, yerel kupalar ve geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere birçok başarıya imza atan Guardiola'nın geleceği uzun süredir merak konusuydu.

Bu sezon ise işler City cephesinde beklendiği gibi gitmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda eden mavi-beyazlılar, Premier Lig’de de zirveyi ezeli rakibi Liverpool’a kaptırmış durumda.

Guardiola’nın görev süresi bitene kadar takımın başında kalması beklenirken, 2027 sonrası kariyerine hangi noktada devam edeceği şimdiden tartışılmaya başlandı.