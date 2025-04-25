İngiliz gazeteci Türkiye’deki ‘sağlık’ fırsatını dünyaya böyle duyurdu: 1,5 milyon TL yerine 360 bin TL ödedi

İngiltere'den uygun fiyatlı diş yaptırmak için başka ülkelere giden çok sayıda insan var. Türkiye de bu ülkelerin başında geliyor. Diş tedavisi için Türkiye gibi ülkelere seyahat etme trendi "Türkiye dişleri" olarak adlandırılıyor.

Birçok insanın "Love Island" (Aşk Adası) adlı "Reality show" programında duymasıyla trend haline gelen bu işlemler pek çok İngiliz'in Türkiye'ye diş tedavisine gelmesini sağlıyor.

İngiliz gazeteci Liz Jones tarafından Daily Mail'de kaleme alınan yazı, son dönemde popülerleşen "Turkey teeth" yani “Türkiye dişleri” trendinin tüm süreçlerini ele alıyor

İngiltere'de çocukluğunda dişçiyle yaşadığı hikayeyi ve ailesinin ağız sağlığı geçmişini anlatan Liz Johson, İngiltere’de sıklıkla gündem olan sağlık turizmini ve Türkiye’deki sağlık turizminin diş sağlığı konusunda geldiği noktayı ortaya koyuyor.

30 bin sterlin yerine 7 bin sterlin ödedi

Diş tedavisi için İstanbul'a gelen İngiliz Liz Jones, yazısında yaşadığı süreci ve fiyatlar arasındaki farkı anlattı.

Johson, İngiltere'de özel diş hekimlerinin ücretlerinin çoğu insanın bütçesini aştığını söylerken Türkiye'de yaptırdığı tedavinin İngiltere'de 30 bin sterline mal olacağını ancak bu fiyatın Türkiye'de 7 bin sterlin olduğunu belirtti.

Böylece sterlin/TL kuru üzerinden hesaplandığında Johson tedavisi için yaklaşık olarak 1,5 milyon TL yerine 360 bin TL ödemiş oldu.

Johson, tedavi masrafları Türkiye'de daha düşük olsa da uçuşları ve otelleri ve diş eti ameliyatına ihtiyaç olması durumunda tekrar Türkiye'ye gelinmesi gerektiğinin de hesaba katılması gerektiğini de belirtti.

Johson, 8 günlük tedavi sürecinde dişlerinin törpülenip küçültülerek zirkonyum kron takıldığını ve diş eti nakli yapıldığını ifade etti. Sürecin zorlu yanlarını da ele alan Johson, sonuçtan ise oldukça memnun olduğunu söylüyor.

Seyahatinin 'sağlık turizmi' olarak değerlendirilmesine karşın siyasi gerilim ve deprem korkusuyla birleşmesiyle turistik hiçbir aktivite yapmadığını da belirten Johson bu durumu şöyle ifade ediyor:

"Her ne kadar 'sağlık turizmi' olarak adlandırılsa da, turistik yerleri görmek ya da yerel yemeklerin tadını çıkarmak için uygun durumda değildim. Siyasi huzursuzluk ve İstanbul yakınlarındaki bir deprem her dişin takırdamasına neden olabilirdi."