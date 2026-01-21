İngiliz vatandaşı Beyoğlu'nda ölü bulundu

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’ye gelen John Paul Goss, kısa süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı. Evsiz kaldığı öğrenilen Goss, Taksim’de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen Civan Necmi G.’nin (27) evinde yaklaşık 1 aydır kalıyordu.

İddiaya göre Goss, olay günü gece saatlerinde ev sahibi Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı. Daha sonra odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss’un kaldığı odadaki koltukta hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde John Paul Goss’un hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, Goss’un kolunda kemer bağlı olduğunu tespit etti. Evde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu madde enjekte edildiği değerlendirilen malzemeler, kaşık ve şırınga bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde kaşık ve şırınga bulundu

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Civan Necmi G.’nin, bir eğlence mekanında barmen olarak çalıştığını, Goss’un evsiz kalması üzerine yaklaşık 1 aydır evinde misafir ettiğini, kendisinin madde bağımlısı olduğunu ve kısa süre önce telefon ile pasaportunu çaldırdığını söylediği öğrenildi. Civan Necmi G., olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, saat 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30’da Goss’u koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü ifade etti.

