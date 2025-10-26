İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaretin yarın (Pazartesi günü) yapılacağı belirtildi.
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, ziyaretin detaylarını paylaştı. Duran’ın açıklamasına göre, İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara’ya gelecek.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."