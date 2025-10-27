İngiltere Başbakanı 'tarihi bir gün' diyerek duyurdu: 20 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında savunma, güvenlik ve ekonomi alanlarını kapsayan yeni bir stratejik ortaklık çerçevesi duyuruldu. Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda güçlendiğini ifade ederek, “Her iki ülke Avrupa’nın iki ucunda olabilir ancak artık eskisine göre çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. NATO müttefikleri olarak Ukrayna’yı destekliyor, Orta Doğu’da barış için birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam imkânı oluşturulacak

Starmer, imzalanan anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. İlk Birleşik Krallık-Türkiye İkili İşbirliği Çerçevesi’ni bugün imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşma kapsamında Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak. Bu adım NATO içindeki iş birliğimizi derinleştirecek, savunma sanayilerimiz arasındaki bağı güçlendirecek. Program kapsamında yaklaşık 20 bin kişiye istihdam imkânı oluşturulacak.”

''Tarihi bir gün yaşıyoruz''

Starmer, iki ülke arasında sadece savunma alanında değil, enerji, göç, terörle mücadele ve ekonomik konularda da yakın iş birliğinin sürdürüleceğini belirterek, “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına misafirperverliği ve ortaklığımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.