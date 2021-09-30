İngiltere Büyükelçisi Chilcott’a Atatürk portresi

Fenerbahçe taraftarı olan Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’a, lise öğrencileri tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyareti sırasında hatıra defterine yazdığı sözlerin bulunduğu resim hediye edildi.

Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Ankara’da faaliyet gösteren ve Türkiye ile İngiltere eğitim müfredatını birlikte veren Beştepe Koleji’nin, Cambridge Üniversitesi’nce düzenlenen Uluslararası IGCSE ve A Level sınavlarında İngilizce, matematik, İngilizce fizik, İngilizce kimya, İngilizce biyoloji ve İngilizce branşlarında dereceye giren 102 öğrencisine belgelerinin verildiği A Level Day etkinliğine katıldı. Chilcott, tören öncesi yaptığı konuşmada, A Level müfredatının Türk öğrencilere uluslararası bakış açısı kazandırdığına dikkat çekerek, “Türkiye’de A Level müfredatının uygulandığını görmekten çok büyük gurur ve onur duydum. Beştepe Koleji yöneticilerine ve öğretmenlerine Birleşik Krallık adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de kariyer hedeflerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Resmi odamın en güzel yerinde saklayacağım”

Konuşmaların ardından sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Chilcott’a, lise öğrencilerinin hazırladığı ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyareti sırasında hatıra defterine yazdığı sözlerin bulunduğu resim hediye edildi. Chilcott, resim için öğrencilere teşekkür ederek, “Bu resmi odamın en güzel yerinde saklayacağım” dedi.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen A Level Day etkinliği, dereceye giren öğrencilere, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Daire Başkanı Metin İlci, ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiye Ubuz, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş ve Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer’in belgelerini vermesiyle tamamlandı.