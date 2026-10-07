İngiltere ile İsrail arasında 8 Ekim krizi: Diplomatlar sınır dışı edilebilir

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İngiltere ile İsrail arasında geçen ay ticaret yaptırımlarıyla başlayan gerilim, diplomatik temsil krizine dönüşmek üzere. İsrail'in Doğu Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosluğu'nun kapatılması için verdiği 30 günlük süre yarın sona eriyor.

Londra yönetimi son ana kadar geri adım atılmasını sağlamaya çalışırken, görüşmelerden henüz sonuç alınmış değil. İsrail kararını uygularsa İngiltere'nin de karşılık olarak İsrailli diplomatları ülkeden çıkarmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Böyle bir adım, iki ülke arasındaki son dönemde hızla bozulan ilişkilerde gerilimi yeni bir seviyeye taşıyabilir.

30 günlük süre 8 Ekim’de bitiyor

İsrail, 8 Eylül'de İngiltere'nin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesindeki Başkonsolosluğu'nu kapatmasını istedi ve görevli diplomatların akreditasyonlarının 30 gün içinde sona ereceğini bildirdi.

Bu süre 8 Ekim Perşembe günü doluyor. Karar yaklaşık 30 İngiliz diplomat ile ailelerini doğrudan etkiliyor. İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu yalnız konsolosluk işlemleri yürütmüyor; Londra'nın Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerle siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

İngiliz hükümetinin resmi kayıtlarında da Başkonsolosluğun Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İngiltere hükümetini temsil ettiği belirtiliyor.

Konsolosluğun kapatılması halinde Londra'nın Filistin Yönetimi ve bölgedeki diplomatik temaslarının nasıl sürdürüleceği de yeni bir sorun haline gelecek.

Londra misillemeyi masaya aldı

Krizdeki yeni ve en önemli gelişme İngiltere'nin olası karşılığı.

Londra yönetimi, İsrail'in konsolosluğu kapatma kararından vazgeçmemesi halinde İsrailli diplomatları İngiltere'den sınır dışı etmeyi değerlendiriyor.

Henüz kesinleşmiş bir sınır dışı kararı bulunmuyor. Ancak üzerinde çalışılan seçeneklerden biri, İsrail'in İngiliz diplomatik personeline yönelik kararına benzer ölçekte karşılık verilmesi.

Bu nedenle yarın sona erecek süre yalnız Doğu Kudüs'teki konsolosluğun geleceğini değil, İsrail'in Londra'daki diplomatik temsilini de etkileyebilecek bir eşiğe dönüşmüş durumda.

İngiltere ile İsrail gibi uzun süredir yakın diplomatik ilişkilere sahip iki ülke arasında karşılıklı diplomat çıkarılması olağan bir gelişme değil. Böyle bir karar alınması halinde kriz, ticari yaptırımların ötesine geçerek doğrudan diplomatik ilişkilerin seviyesini etkileyebilir.

İngiltere yönetimi buna rağmen son ana kadar anlaşma sağlanabileceği görüşünü koruyor.

Son dakika diplomasisi sonuç vermedi

Londra, süre dolmadan önce İsrail'i kararından vazgeçirmek için üst düzey temaslarda bulundu.

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell geçen hafta kamuoyuna önceden açıklanmayan bir ziyaretle İsrail'e gitti. Powell'ın temaslarının ana başlıklarından biri Doğu Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosluğu'nun açık kalmasını sağlamaktı.

Ancak görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Taraflar arasındaki temasların devam ettiği belirtilse de 8 Ekim'e yalnız bir gün kala İsrail'in kapatma kararını geri çektiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kriz, İngiltere ile İsrail ilişkilerinde son aylarda oluşan daha geniş görüş ayrılığının da parçası.

Londra, Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail politikalarına yönelik eleştirilerini artırırken İsrail yönetimi İngiltere'nin attığı bazı adımların kabul edilemez olduğunu savunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da İngiltere'nin son yaptırım kararını sert biçimde eleştirmiş ve İngiliz İşçi Partisi hükümetini İsrail'in 27 Ekim'deki seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

Krizi Batı Şeria’ya yönelik ticaret sınırlaması başlattı

İki ülke arasındaki son gerilimin başlangıç noktası İngiltere'nin 8 Eylül'de açıkladığı Batı Şeria politikası oldu.

İngiltere, İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını yasaklayacağını ve yerleşim faaliyetlerine destek sağlayan belirli kişi ve şirketlere yönelik yeni yaptırımlar hazırlayacağını duyurdu.

Londra yönetimi, kararın İsrail'in tamamına yönelik bir ticaret yaptırımı olmadığını, Batı Şeria'daki yerleşimleri ve bunların genişlemesini hedeflediğini özellikle vurguladı.

Kanada ve Fransa da aynı dönemde yerleşim ürünlerine yönelik önlemler açıkladı. Daha geniş bir grup Avrupa ülkesi de ticari kısıtlamalara destek verdi veya benzer önlemleri değerlendirdiğini duyurdu.

İsrail ise İngiltere'ye doğrudan diplomatik karşılık verdi. İngiltere'nin kararından hemen sonra Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Doğu Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıkladı. İsrail daha sonra İngiliz makamlarına 30 günlük süre tanıdı.

Dünya.com, 8 Eylül'de İsrail'in konsolosluğu kapatma kararını haberleştirmişti. Aradan geçen bir ayın ardından yeni gelişme, sürenin yarın dolacak olması ve İngiltere'nin artık İsrailli diplomatları sınır dışı etme seçeneğini masaya koyması.

Bu nedenle gözler şimdi 8 Ekim'e çevrildi. Son saatlerde uzlaşma sağlanamazsa ticaret yaptırımıyla başlayan anlaşmazlık, iki ülke arasında doğrudan diplomat krizine dönüşebilir.