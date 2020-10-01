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İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Türkiye'nin güvenli ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Shapps, uygulamanın 3 Ekim'den itibaren başlayacağını belirtti.

Karara göre, Türkiye'den İngiltere'ye giriş yapan kişilerin adreslerine giderek 14 gün boyunca karantinada kalmaları gerecek.

İngiliz Bakan, Polonya'nın da listeden çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye, 10 Temmuz’da “seyahat koridoru” oluşturulan ülkeler arasına katılmıştı.

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