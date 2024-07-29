İngiltere'de bıçaklı saldırı!
İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde en az 8 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel saatle 12.00 sularında gerçekleşen saldırı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden ekipler, polisin bir bıçak ele geçirdiğini ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığını ifade etti.
Olayla ilgili halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.
Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, 'birden fazla bıçaklanma' ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Daha sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin bıçakla yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport and Formby Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.