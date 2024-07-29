İngiltere'de bıçaklı saldırı!

Olayla ilgili halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, 'birden fazla bıçaklanma' ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Daha sonra yetkililerin yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin bıçakla yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport and Formby Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.