İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor

24 Eylül 2020

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, ülkede koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 41 bin 902'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede 1 Mayıs'ta 6 bin 201 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 416 bin 363'e yükseldi.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da COVID-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.