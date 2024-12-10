İngiltere'de kaybolan İzmirli profesörün eşinden açıklama
İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde 1 yıl boyunca konuk öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra enerji sektöründe çalışmaya başlayan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan beri haber alınamıyor. Eşine iki haftadır ulaşamayan Banu Ekren, Prof. Ekren'in çantasının kanal kenarında bulunmasının ardından durum konusunda daha fazla endişelenmeye başladıklarını belirtti.
İngiltere'de 26 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, eşinden iyi haber almayı beklediklerini söyledi. Ekren, şüphelendikleri bir durum ya da kişi olmadığını dile getirerek, en kısa sürede eşinden iyi haberler almak istediklerini söyledi.
Ekren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşim 26 Kasım akşamı Camden Lock Londra bölgesinde kayboldu. Son görüldüğü yer orasıydı. Çantası kanal kenarında bulundu. Polis 2 haftadır arama çalışmalarını sürdürüyor ama henüz bir haber alamadık. Orhan ailesine çok bağlı, başarılı bir iş insanıdır. Onun için çok endişeliyiz. Eğer kendisini duyan, gören veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa lütfen bizimle ya da en yakın polis merkeziyle iletişime geçsin. Desteğiniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.