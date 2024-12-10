İngiltere'de kaybolan İzmirli profesörün eşinden açıklama

İngiltere'de 26 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, eşinden iyi haber almayı beklediklerini söyledi. Ekren, şüphelendikleri bir durum ya da kişi olmadığını dile getirerek, en kısa sürede eşinden iyi haberler almak istediklerini söyledi.

Ekren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşim 26 Kasım akşamı Camden Lock Londra bölgesinde kayboldu. Son görüldüğü yer orasıydı. Çantası kanal kenarında bulundu. Polis 2 haftadır arama çalışmalarını sürdürüyor ama henüz bir haber alamadık. Orhan ailesine çok bağlı, başarılı bir iş insanıdır. Onun için çok endişeliyiz. Eğer kendisini duyan, gören veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa lütfen bizimle ya da en yakın polis merkeziyle iletişime geçsin. Desteğiniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.