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İniş sırasında uçağın iki tekeri birden patladı; yolcular güvende

Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın arka iki tekeri iniş sırasında patladı. 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin yaptı.

Açıklamada, Corendon Hava Yolları'na ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 sıralarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığı belirtildi.

Açıklamada "174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadeleri yer aldı.