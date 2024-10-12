İniş sırasında uçağın iki tekeri birden patladı; yolcular güvende
Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın arka iki tekeri iniş sırasında patladı. 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin yaptı.
Açıklamada, Corendon Hava Yolları'na ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 sıralarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığı belirtildi.
Açıklamada "174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadeleri yer aldı.