İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi
Sakarya Karasu'da inşaat kazısında işçiler tarafından bulunan kafatası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında adli tıp kurumuna gönderilen kafatasının kime ait olduğu yapılan çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'nın Karasul ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide inşaat kazısı yapan işçiler bir kafatası buldu.
Durum yetkililere bildirilirken olay yerinde gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
İlk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.