İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 3 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye genelinde inşaat üretimi, Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,5 artarak tarihi zirvesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, inşaat üretim endeksi Aralık 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 yükseldi.

Endekste tarihi zirve

Takvim etkilerinden arındırılmamış veride endeks 151,2 puanla en yüksek seviyesine çıkarken, takvim etkilerinden arındırılmış endeks 150,4 puan, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış seri ise 129,1 puan olarak hesaplandı.

Yıllık yüzde 7,5 artışa karşılık gelen 150,4 puanlık seviye, verinin yayımlanmaya başladığı Ocak 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu.

Alt kalemlerin tamamında artış

Alt kalemlere bakıldığında; bina inşaatı endeksi yüzde 8,4 artarak 175,1 puana, bina dışı inşaatlar yüzde 5,8 yükselerek 97,4 puana, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 5,5 artışla 131,5 puana çıktı. Tüm alt başlıklarda zirve seviyelerin görülmesi dikkat çekti.

"2024'te yavaşlayan üretim 2025'te telafi edildi"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, inşaat üretiminin uzun süredir dalgalı bir seyir izlediğini, 2024’te özellikle finansman kaynaklı sıkışıklığın üretimi sınırladığını belirtti.

Aralık ayında 150,4 puanla tarihi seviyenin görüldüğünü ifade eden Hepşen, "Bu seviyeye çıkılması önemli. 2025'in ikinci yarısından itibaren şantiyelerde hızlanma zaten sahada hissediliyordu. Veriler de bunu teyit ediyor." dedi.

Bina inşaatındaki yüzde 8,4’lük artışın konut segmentinin sektördeki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterdiğini kaydeden Hepşen, "Bina dışı yapılarda yüzde 5,8 artış kamu yatırımlarının desteğini düşündürüyor. Özel inşaat faaliyetlerindeki yüzde 5,5 artış da tedarik zincirinin çalıştığını" ifade etti.

"Ertelenmiş ihtiyacın üretime yansıdığını ortaya koyuyor"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de endeksteki yükselişe dikkat çekerek, "Veriler, sektörün ekonominin lokomotifi olma rolünü yeniden güçlü şekilde üstlendiğini gösteriyor. Özellikle bina inşaatındaki yüzde 8,4'lük artış, konut talebinin hala canlı olduğunu ve ertelenmiş ihtiyacın üretime yansıdığını ortaya koyuyor." dedi.

2026’ya ilişkin beklentilerini paylaşan Ekiz, "2026 yılında da üretim tarafında hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz ancak büyümenin daha dengeli ilerlemesi beklenmeli. Finansmana erişim, arsa maliyetleri ve kredi koşulları sektörün hızını belirleyen ana faktörler olacak" değerlendirmesini yaptı.

Ekiz, inşaat sektörünün yalnızca yapı üretmediğini; istihdam sağladığını, yan sektörleri harekete geçirdiğini ve kentlerin gelişimine yön verdiğini belirterek, "Bu nedenle sürdürülebilir büyüme için planlı üretim, doğru finansman modelleri ve kaliteli şehirleşme anlayışı büyük önem taşıyor" diye konuştu.