İnşaatta yatırım kararını maliyet ve finansman belirliyor

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Nezaket ÇETİN

İnşaat sektöründe maliyet baskısının işçilikten yapı malzemelerine, enerjiden finansmana kadar birçok kalemde hissedildiğini belirten Şeref Demir, TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinin haziranda yıllık yüzde 28,66, işçilik maliyetlerinin ise yüzde 30,25 arttığını kaydetti.

Maliyetlerdeki yükselişin satış fiyatlarına aynı oranda yansıtılamadığını belirten Demir, üreticinin artan maliyetleri ile vatandaşın azalan alım gücünün sektörde maliyet-talep makası oluşturduğunu ifade etti. Bu tablonun firmaları yeni yatırımlarda daha temkinli davranmaya ve daha hızlı satış kabiliyeti bulunan projelere yönelmeye zorladığını aktaran Demir, sektörün yeniden yatırım iştahı kazanması için maliyetlerde öngörülebilirlik ve finansmana erişim gerektiğini söyledi.

Vergi indirimi konut üreticilerini kapsamalı

2027’de yürürlüğe girmesi planlanan ve imalat sanayisinde kurumlar vergisini yüzde 25’ten yüzde 12,5’e düşüren düzenlemenin konut üreticilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirten Demir, vergi ve finansman yükünün azalmasının konut arzını destekleyebileceğini söyledi.

Teşvikin yalnızca müteahhitlerin kazancını artırmaya yönelik olmadığını belirten Demir, maliyetlerdeki düşüşün vatandaşın daha uygun şartlarda konut sahibi olmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Bursa’da kentsel dönüşümün de mali politikalarla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Demir, uzun vadeli dönüşüm kredileri, uygun finansman modelleri ve kamu destekleriyle güvenli yapı stokuna geçişin hızlandırılabileceğini belirtti.

İnşaat sektörünün konutla sınırlı olmadığını belirten Şeref Demir, TEKNOSAB’da planlanan depolama alanının Bursa’nın lojistik kapasitesini artırırken sektör için de yeni yatırım alanları oluşturabileceğini söyledi. Bursa’nın üretim ve ihracat merkezi olduğuna dikkat çeken Demir, lojistik altyapının geliştirilmesinin sanayi, depolama, ticari ve karma kullanımlı projelerin önünü açacağını kaydetti.