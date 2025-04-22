İnsan kafası gibi! Ziyaretçi akınına uğruyor! İnsanlar fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışıyor

Muş'ta doğal yollarla oluşan ve insan kafasına benzerliği nedeniyle halk arasında 'ovaya bakan adam' olarak anılan kaya, doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Ahcar Yaylası’nda yer alan bu ilginç kaya oluşumu, baharın gelişi ile birlikte çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği'ne bağlı Gerok Yürüyüş Grubu üyeleri de düzenledikleri etkinlik kapsamında 'ovaya bakan adam'ın bulunduğu bölgeye kadar ilerledi.

Etkinlik boyunca şelaleler, dereler ve eşsiz doğa manzaraları eşliğinde yürüyen grup, spor yapmanın yanında bir de tabiatla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Yürüyüşün sonunda kaya taşının bulunduğu noktaya ulaşan ekip, yakından inceleme fırsatı buldu. Fotoğraf çeken ve manzaranın tadını çıkaran doğaseverler, keyifli bir gün geçirdi.