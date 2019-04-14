Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü

14 Nisan 2019

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanıyor.

Türkiye de dahil dünya genelinde kullanıcılar popüler uygulamalara erişmekte sorun yaşıyor.

Problemin en çok Avrupa ülkeleri ve Malezya'da hissedildiği belirtiliyor.

Kesintinin nedeni şu an için bilinmiyor, şirket sorunu anlamaya ve en kısa sürede çözmeye çalıştıkları açıklamasını yaptı.

Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı ise 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Şirkete ait siteler geçen ay da dünya geneline yayılan, uzun süreli bir kesinti yaşamıştı.

Bu arada konuya ilişkin bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor" dedi.

WhatsApp kesinti haritası (Kaynak: DownDetector)

Instagram kesinti haritası (Kaynak: DownDetector)