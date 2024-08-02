Instagram kapalıyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından yapılan paylaşım kaldırıldı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Erişime engellenen Instagram'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabından "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yapıldı. Paylaşım daha sonra kaldırıldı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, sabah saatlerinde sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından ise "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yapıldı. Erdoğan'ın paylaşımı daha sonra kaldırıldı.
Türkiye'deki Instagram kullanıcıları uygulamaya yalnızca VPN kullanarak erişim sağlayabiliyor.