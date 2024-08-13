Instagram sessizliğini bozdu: Hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişim engeli getirilen Instagram, 10 Ağustos'ta yeniden açıldı. Hükümet yetkilileri, Instagram'la içerik kaldırma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ayrıca Meta yöneticilerine de teşekkür edildi.

Platforma erişimin engelinin kaldırılmasının ardından Instagram'ın sahibi Meta platformu sessizliğini bozdu.

Reuters'a yazılı açıklama yapan Meta sözcüsü, Instagram'ın Türkiye'de yeniden erişime açılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yetkililerle diyalog halindeyiz ve ihlal içeren içerik ve hesaplar hakkında aksiyon almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözcü bunun, kurumun Tehlikeli Örgütler Ve Kişiler Politikası'nı ihlal eden içeriğin kaldırılmasını ve gerektiğinde haber değeri taşıyan içeriklere dair izinlerin uygulanmasını da içerdiğini belirtti.