INSTAGRAM YENİDEN AÇILACAK MI? Instagram neden kapatıldı? İşte kritik toplantının detayları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta erişim engeli kararı aldığı Instagram'la ilgili kritik gelişmeler yaşandı. Bakanlık, BTK ve Instagram yetkilileri arasında dün online toplantı gerçekleştirildi. Gözler, "Instagram açıldı mı" sorusunun yanıtına çevrilmişken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklamalar geldi. Peki, Instagram bugün açılır mı, Instagram açıldı mı, Instagram ne zaman açılacak, Instagram neden kapatıldı, Instagram açılıyor mu? İşte Instagram'la ilgili gelişmeler...

Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram neden açılmadı?

Bakan Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelere ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.

NTV'nin haberine göre, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde terör tanımı konusunda anlaşmazlık çıktığı ifade ediliyor. Türkiye, PKK, YPG ve FETÖ'yü öven ve bu örgütlerin mensuplarınca yapılan propaganda içeriklerinin önlenmesi ve var olanlarında kaldırılmasını istedi. META yetkililerinin ise bu konuda uzlaşma göstermediği aktarıldı.

Instagram neden erişim engeli getirildi?

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili BTK Başkanı’nın re’sen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor. Instagram’a BTK’nın uyarısına rağmen söz konusu içerikleri kaldırmaması nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi.

BTK, katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhuşa, kumara, uyuşturucuya özendirme, toplumsal hassasiyetlere aykırı görüntüler gibi bir dizi paylaşımı içeren listeyi Instagram’a sunarak, bunların eksiksiz kaldırılması halinde yeniden erişime açılacağını bildirdi. Aksi halde erişim engelinin devam edeceği vurgulandı.

Instagram'a nasıl girilir?

Instagram'a erişim engelinin 6 Ağustos'ta da devam etmesi nedeniyle sosyal medya platformu kullanıcıları VPN uygulamalarıyla giriş yapabiliyor. Kullanıcılar tarafından kullanılan ücretsiz VPN uygulamalarıyla Instagram'a giriş yapılabiliyor.