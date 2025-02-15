Instagram'a 'dislike' butonu geliyor! Test süreci başladı

Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta’ya bağlı platform, yorumlar için "dislike" beğenmeme butonunu test etmeye başladığını duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini veya uygunsuz bulduklarını özel olarak işaretlemelerine olanak tanıyacak.

Dislike butonu nasıl çalışacak?

Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, bu butonun yalnızca bir test aşamasında olduğunu ve dislike sayılarının herkese açık olmayacağını belirtti. Kullanıcılar, Reels ve Feed gönderilerinin altındaki yorumlara beğenmeme tepkisi verebilecek ancak kaç kişinin dislike verdiği görünmeyecek.

Meta, bu sinyalin kötü yorumların sıralamasını düşürmek için kullanılacağını açıkladı. Şirketin sözcüsü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Instagram deneyimini geliştirmek ve kullanıcıların gördükleri içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için yeni yollar üzerinde çalışıyoruz. Dislike butonu, kullanıcıların belirli yorumları uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmelerine yardımcı olacak."

Gizlilik ön planda olacak

Instagram, yeni özellik kapsamında kimsenin hangi yorumu beğenmediğini göremeyeceğini vurguluyor. Kullanıcıların etkileşimlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu değişiklik, yalnızca kötü yorumların platformda öne çıkmasını engellemek için kullanılacak.

Reddit tarzı bir sistem mi geliyor?

Instagram’ın test ettiği bu özellik, internetin en popüler platformlarından Reddit’te kullanılan "downvote" sistemine oldukça benziyor. Reddit’te kullanıcılar, olumsuz veya zararlı buldukları içeriklerin daha az görünmesi için bu butonu kullanabiliyor.

Meta, dislike butonunun tam anlamıyla platforma entegre edilip edilmeyeceğine dair net bir açıklama yapmazken, test sonuçlarının analiz edileceğini belirtti. Eğer olumlu geri dönüşler alınırsa, özellik önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara sunulabilir.