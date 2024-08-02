Instagram'a erişim engeline ilk resmi açıklama geldi: Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili son dakika kararı alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratıyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram'a girişi yapabiliyor, "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.

2 Ağustos Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı görüldü. Erişim engelinin neden yapıldığına ilişkin ilk açıklama geldi. Instagram'a erişim kısıtlamasının kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Instagram neden kapatıldı? BTK'dan ilk açıklama

BTK'dan Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtildi. BTK'dan yapılan ilk açıklamada, "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" denildiği ifade edildi. Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu kapsıyor.

Erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu akartıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Instagram'ın kapatılması sonrası yeni bir açıklama yaptı. Sayan, konuya ilişkin açıklamasında, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Sayan, "Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler" ifadelerini kullandı. Sayan'ın açıklaması şöyle:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz." ifadeleriyle paylaşımını yapan Sayan, baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ettiklerini bildirdi."

Sayan, "Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler" dedi.

Sayan, şöyle devam etti:

"Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz."

Instagram ne zaman açılacak?

Instagram, erişime kapatılma kararına ilişkin önümüzdeki dakikalarda bir adım atarsa söz konusu karar geri alınabilir.

Öte yandan CNBC-e'ye konuşan kaynaklar ise Instagram'ın Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararın alındığını öne sürdü.

BTK nedir?

Instagrama erişimin engellemesi sonrası BTK'nın görevleri de merak ediliyor, "BTK nedir" sorusu gündemde yer alıyor.

BTK, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurum. 2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kuruldu. Görevleri arasında elektronik haberleşme, internet, posta hizmetleri gibi alanlarda düzenlemeler yapmak, tüketici haklarını korumak, piyasa gözetimi ve denetimi sağlamak gibi konular yer alır. BTK, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

YouTube'a erişim engellenmişti

Suriye toplantısının ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a 27 Mart 2024'te erişim yasağı getirilmişti. Kararın gerekçesi ise "ulusal güvenliğin birinci dereceden tehdit edilmesi" olarak belirtilmişti.